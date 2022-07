Elena Rybakina è la nuova campionessa di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domani sui campi in erba dell'All England Club di Londra. La 23enne kazaka, numero 23 del mondo e 17 del seeding, sconfigge in rimonta per 3-6, 6-2, 6-2 dopo un'ora e 50 minuti, la 27enne tunisina Ons Jabeur, numero 2 del ranking Wta e terza testa di serie, prima africana e prima giocatrice del mondo arabo in finale ai 'Championships'.