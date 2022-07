La Superluna del cervo, uno spettacolo senza precedenti

Una Superluna del cervo, perchè, secondo una antica tradizione dei nativi americani, il mese di luglio è il momento in cui le corna degli esemplari maschi raggiungono le massime dimensioni, capaci di oscurare anche la luce della Luna.

Ma anche, per gli appassionati di astrologia, una Luna piena in Capricorno, che ci sprona ad attingere alla nostra forza interiore per "affrontare" definitivamente quello scoglio emotivo che da tempo evitiamo.

Qualunque sia il nome - e il significato - che si vuole dare allo spettacolo offerto ieri sera dai cieli di tutti il mondo, il nostro pianeta satellite ha lasciato tutti a bocca aperta anche perché vicina alla Terra come non mai: 357.418 chilometri a fronte di 357.658 al perigeo, ovvero nell'istante in cui ha transitato nel punto della sua orbita più vicino al nostro pianeta.

Ieri abbiamo quindi percepito la Luna più grande del 7% e più luminosa del 15% circa. E in tanti abbiamo approfittato di uno show a costo zero offerto dall'universo.

E per chi se la fosse persa, la prossima Superluna si verificherà il 12 agosto.