La velocista Allyson Felix posticipa il ritiro annunciato

La velocista leggenda americana Allyson Felix, che pensava di aver gareggiato nella sua ultima gara internazionale la scorsa settimana nella staffetta mista4x400m, correrà invece la sua ultima gara domani, nella staffetta 4x400m femminile ai Mondiali di Eugene, in Oregon. Lo ha confermato il team. A 36 anni, Felix aveva dato il suo addio alle gare il 15luglio scorso vincendo il bronzo nel misto 4x400m all'apertura dei Mondiali giocati in casa, la sua 19a medaglia mondiale. Avrà ora la possibilità di portare il suo record a 20medaglie, anche se non giocherà la finale prevista per domenica a fine campionati. Gli atleti schierati nelle batterie sono infatti premiati allo stesso modo dei finalisti. La Felix è stata medaglia d'oro nella 4x400m femminile nell'estate del 2021 alle Olimpiadi di Tokyo, quando gli Stati Uniti l'avevano schierata nel cuore di una squadra stellare con Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad e Athing Mu.