La visita di Biden in Israele e la gaffe di Sullivan sul consolato a "Gerusalemme Est"

Tutto si può ridurre ad un titolo: la questione del consolato. L’inizio della visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Israele, la sua prima volta da capo della Casa Bianca, è stata infatti segnata da una piccola polemica, un disguido, stavolta non per colpa sua (il presidente Usa recentemente è stato coinvolto in una serie di piccole gaffes).

Il suo consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, parlando con i giornalisti, ha infatti dichiarato che gli Stati Uniti “vorrebbero un consolato a Gerusalemme Est”. Poche, innocenti parole ma che sono bastate a sollevare il polverone: la parte orientale della Città Santa è considerata capitale dello Stato palestinese e affermare di voler avere una rappresentanza del governo degli Stati Uniti in quel territorio significherebbe indirettamente riconoscerne la legittimità e della sua autorità su Gerusalemme e i territori contesi, annessi da Israele.

La riapertura del consolato, ha poi specificato Sullivan, “richiede un confronto con il governo israeliano e con la leadership palestinese, e continueremo a impegnarci in questo senso durante il viaggio”. Per evitare di allarmare ospiti e commentatori, le parole di Sullivan sono state rettificate in un secondo momento, e in maniera parziale, da Jack Kirby, coordinatore della comunicazione strategica del Consiglio per la sicurezza nazionale, che ha precisato che gli Usa sono “interessati a valutare un consolato a Gerusalemme” e che per errore Sullivan aveva fatto riferimento a “Gerusalemme Est”. Il consolato Usa a Gerusalemme è stato chiuso nel 2019 dall’ex presidente Trump.