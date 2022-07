L'Arabia Saudita apre il suo spazio aereo a tutte le compagnie. Biden: "Decisione storica"

L'Autorità generale dell'aviazione civile (GACA) ha riferito che l'Arabia Saudita ha deciso di aprire lo spazio aereo del Regno a tutti i vettori aerei che soddisfano i requisiti dell'"autorità per il sorvolo". La decisione è "per integrare gli sforzi volti a consolidare la posizione del Regno come hub globale che collega tre continenti e per migliorare la connettività aerea internazionale", ha aggiunto la GACA in un comunicato.

Giovedì, un funzionario statunitense ha dichiarato che l'Arabia Saudita consentirà presto il sorvolo senza restrizioni alle compagnie aeree israeliane e permetterà voli charter diretti da Israele per i musulmani che partecipano al pellegrinaggio annuale del Hajj alla Mecca.

Il Presidente statunitense Joe Biden ha definito questa decisione “storica. Apre la strada a un Medio Oriente più integrato, stabile e sicuro".