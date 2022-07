Las Vegas, scontro in pista per due aerei da turismo. Quattro morti

Quattro persone sono rimaste uccise domenica dopo che due piccoli aerei si sono scontrati a mezz'aria in un aeroporto di Las Vegas, secondo quanto riferito da funzionari e media locali. Un aereo Piper PA-46 monomotore si stava preparando ad atterrare all'aeroporto di North Las Vegas, nello Stato americano del Nevada, intorno a mezzogiorno, ora locale, quando si è scontrato con un Cessna 172 monomotore, ha affermato la Federal Aviation Administration in una dichiarazione all'AFP ."Il Piper si è schiantato... in un campo a est della pista 30-Destra e il Cessna è caduto in uno stagno di ritenzione idrica", ha detto l'agenzia. "Due persone erano a bordo di ogni aereo." Quattro persone sono morte nell'incidente, hanno riferito i media locali, citando i funzionari della città. Un'indagine è in corso, ha detto la Faa.