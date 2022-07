Un nuovo autoritratto di Van Gogh rilevato da una scansione a raggi X

Gli esperti della National Gallery of Scotland di Edimburgo sono rimasti sbalorditi quando hanno scoperto un dipinto sconosciuto di Van Gogh grazie a una radiografia eseguita sulla tela prima di esporla a una mostra.

national galleries of scotland

"Quando abbiamo visto la radiografia per la prima volta - ha raccontato la restauratrice del museo, Lesley Stevenson- ovviamente eravamo estremamente eccitati. Questa è una scoperta significativa perché aggiunge elementi nuovi a ciò che già sappiamo sulla vita di Van Gogh". E ha aggiunto di essere rimasta "scioccata" dalla scoperta.

L'artista olandese aveva l’abitudine di riutilizzare le tele per risparmiare denaro, girandole e poi lavorando dall'altra parte.

La 'Testa di contadina' è entrata nella collezione della National Gallery of Scotland nel 1960, come parte di una donazione fatta al museo da un importante avvocato di Edimburgo.

Il dipinto mostra una donna della città di Nuenen, nel sud dei Paesi Bassi, dove l'artista visse dal dicembre 1883 al novembre 1885. Si pensa che Van Gogh abbia poi dipinto l'autoritratto sull'altro lato in un momento chiave della sua carriera, dopo essersi trasferito a Parigi.

Circa 15 anni dopo la morte dell'artista, la 'Testa di contadina' fu prestata per una mostra allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Il dipinto passò di mano più volte e nel 1923 fu acquisito da Evelyn St Croix Fleming, padre del celebre Ian, creatore di James Bond. Fu solo nel 1951 che arrivò in Scozia, essendo entrato nella collezione di Alexander e Rosalind Maitland, che in seguito lo donarono al museo di Edimburgo.