Le azzurre della staffetta 4x400 conquistano la finale

Missione compiuta per Anna Polinari, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani e Alice Mangione, le azzurre della staffetta 4x400: si qualificano per la finale di domenica chiudendo quarte nella seconda batteria vinta dalla Giamaica con 3’28”72.

Miglior tempo quello delle americane che si sono aggiudicate la prima batteria con 3’23”38, secondo quello delle inglesi con 3’23”92. La Giamaica conquista il terzo miglior tempo con 3’24”23, il Belgio il quarto con 3’28”02, il Canada il quinto tempo con 3’28”49 e le italiane il sesto.

Seguono Francia e Svizzera a completare le 8 finaliste.

Niente da fare, invece, per gli azzurri della 4x400 maschile con Lorenzo Benati, Vladimir Aceti Brayan Lopez e Edoardo Scotti: chiudono quinti nella seconda batteria e con 3’03”43 ottengono il decimo tempo che non basta per la finale.

Si qualificano, invece, in ordine: Stati Uniti, Giappone, Giamaica, Belgio, Repubblica Ceca, Polonia, Trinidad-Tobago e Francia.