L’Europa continua il rimbalzo

Le Borse europee cercano la seconda giornata positiva, partenza al rialzo per Francoforte, Londra, Parigi e Milano (+1,4%).

Dalla Germania la notizia di una frenata per la produzione industriale a maggio: nel mese è cresciuta dello 0,2%, contro un'attesa dello 0,4%. Calo dell'1,5 percento invece anno su anno.

In Europa attenzione ancora alle materie prime. Gas anche oggi in rialzo ora a 177,5 euro megawattora. La presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen ha detto che bisogna prepararsi a uno stop completo del gas russo, lunedì invece si fermerà il Nord Stream, formalmente per manutenzione.

Ieri sera sono state pubblicate le minute della Fed, la banca centrale statunitense: c'è stato un movimento immediato del prezzo dell'oro sceso a 1745 dollari l'oncia, ai minimi da settembre.

L'oro reagisce in maniera inversa ai rialzi dei tassi - in questo caso alle prospettive di rialzo - che scoraggiano l'opportunità di detenere attività non fruttifere, come appunto i metalli preziosi.