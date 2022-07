Libano, un altro incidente al porto di Beirut: collassano silos pieni di grano

Sono collassati alcuni dei silos di grano che erano rimasti in piedi nel porto di Beirut dopo la devastante esplosione che due anni fa distrusse lo scalo e parte del centro cittadino. Lo riferisce l'Associated Press. A causare il crollo delle strutture è il rogo che da una settimana aveva investito le riserve di cereali, fermentate e incendiate grazie alle alte temperature, senza che i pompieri riuscissero a domarlo. Non è ancora noto se il crollo di questo pomeriggio abbia causato vittime, riferisce ancora l'Associated Press.

La sezione settentrionale dei silos è franata sollevando un'enorme nuvola di polvere e sprigionando un rumore simile a un'esplosione. Dopo l'inizio dell'incendio, il primo ministro Najib Mikati aveva avvertito che una parte dei silos rischiava di crollare e aveva invitato i militari e la direzione per la gestione dei disastri a mantenersi in stato di “massima allerta”. Nei silos del porto erano ancora depositate in totale 3.000 tonnellate di grano e altri cereali che, dopo l'esplosione di due anni fa, non era stato possibile rimuovere a causa del pericolo di crollo.