Il presidente Saleh: "Dietro l'assalto al Parlamento di Tobruk c'è l'ex regime del Colonnello"

Libia in stallo politico da quando il 1 luglio scorso un violento assalto al Parlamento di Tobruk ha riacceso il conflitto interno tra le due anime del paese considerato "una polveriera" pronta a esplodere sin dalla lontana caduta del regime del Colonnello. La protesta dei gilet gialli libici si è fatta sentire come fece quella francese: cittadini, lavoratori, famiglie stretti nella morsa del caro-vita e della forte instabilità politica. Fattori tali da condurre a una guerra civile. Venerdì scorso l'assalto violento e drammatico al Parlamento di Tobruk . Il presidente della Camera dei Rappresentanti (Hor) libica, Aguila Saleh, ha accusato i sostenitori del precedente regime di Gheddafi di aver deliberatamente appiccato il fuoco alla sede del parlamento nell'est del paese. Lo si legge sul media Libya Review che riporta alcune dichiarazioni di Saleh a Al-Arabiya, nelle quali il presidente della Camera dell'est afferma che bruciare la sede del Parlamento è un atto premeditato per rovesciare l'autorità legislativa.

Le due anime del paese diviso

A 11 anni dalla caduta del governo del colonnello Muammmar Gheddafi e dalla sua uccisione, il Paese resta ancora spaccato sul piano politico-istituzionale. A un esecutivo con base a Tripoli, guidato da Abdul Hamid Dbeibah, se ne contrappone un altro, presieduto da Fathi Bashaga e riconosciuto dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk. I manifestanti hanno chiesto di tenere le elezioni il prima possibile, dopo aver sopportato interruzioni di corrente fino a 18 ore al giorno, una carenza di carburante e servizi e infrastrutture fatiscenti, cosa considerata un paradosso se si pensa alle ingenti riserve di petrolio da far invidia al resto del mondo. Migliaia di persone sono scese in strada al canto di "Vogliamo la luce", brandendo le bandiere verdi appartenute al Colonnello.

Per ora, non sono serviti i colloqui di Ginevra di questa settimana. Le elezioni presidenziali e parlamentari, originariamente fissate per dicembre 2021, avevano lo scopo di coronare un processo di pace guidato dalle Nazioni Unite dopo la fine dell'ultimo grande round di violenza nel 2020.

Sarebbero 31 i partiti politici che hanno rivolto un appello al Consiglio di Stato e alla Camera dei rappresentanti della Libia, di base rispettivamente nella capitale Tripoli e nella città orientale di Tobruk, affinché definiscano al più presto una data per le elezioni nazionali. Della presa di posizione ha riferito il quotidiano Libya Observer, dopo giorni di manifestazioni di piazza e anche disordini sia nella regione della Tripolitania che nel Fezzan e nella Cirenaica. Nel loro appello i partiti denunciano lo "stallo politico" che ha portato al rinvio delle elezioni e sostengono che le due istituzioni "non hanno più legittimità".

Saleh accusa il governo uscente di al-Dbeibha di non aver saputo organizzare le elezioni. "Conosco l'entità della sofferenza dei libici. La Banca Centrale libica (Cbl) non ha liquidato fondi al governo di Fathi Bashagha appena approvato e inoltre gli stipendi non sono stati pagati", ha affermato. "I libici soffrono per i servizi scadenti, compresa l'elettricità, e hanno il diritto di manifestare. Incontrerò i giovani della regione orientale domenica per chiarire le cose".

Per il leader libico la controversia sul percorso costituzionale con l'Alto Consiglio di Stato (Hcs) è legata alla candidatura della doppia cittadinanza e del personale militare. "Non impediremo a nessun libico di candidarsi alle elezioni. Più di 20 persone con doppia nazionalità hanno presentato domanda per le elezioni presidenziali. Nessuno è escluso e dobbiamo permettere a tutti di candidarsi, e i libici decideranno per chi voteranno", ha detto Saleh che rifiuta l'ingerenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti negli affari libici, spiegando che la sua proposta in merito alle elezioni è un appello alla "continuazione della divisione". Un alto funzionario turco visiterà la Libia dopo Eid al-Adha per incontrare il primo ministro Bashagha, ha annunciato Saleh. Poi l'affondo ad Ankara: "La mia valutazione personale è che la Turchia non sostiene più il governo di Al-Dbaiba", ha affermato.

Secondo il Libya Observer, inoltre, le formazioni politiche respingono "ogni intervento internazionale negativo" e ribadiscono la richiesta di "un governo unitario che monitori le elezioni" e denunciano ogni ingerenza straniera che miri a "un ruolo nella gestione dei proventi" della Libia, derivanti innanzitutto dalle esportazioni di petrolio e di gas.