L'incendio di Roma. L'assessore Alfonsi: "Dietro quasi tutti i roghi c'è la filiera dei rifiuti"

Il giorno dopo è il momento delle ipotesi e delle contromisure. Quattro grandi incendi in poche settimane hanno messo a dura prova la Capitale e ora la città si domanda se ci sia un disegno unico dietro i roghi che hanno distrutto decine di ettari di verde, minacciando zone densamente popolate.

La filiera dei rifiuti

"Se il movente è di stampo mafioso non possiamo dirlo. Il tema è che in quasi tutti gli incendi c'è di mezzo la filiera dei rifiuti". Lo ha detto Sabrina Alfonsi, assessora all'ambiente e ai rifiuti di Roma Capitale dopo il sopralluogo nella zona dell'incendio divampato ieri a Centocelle. "La zona da dove è partito l'incendio di ieri era stata sgomberata non più di un mese e mezzo fa e c'era un'area di smistamento dei rifiuti. Da qui è divampato il rogo, le fiamme hanno seguito la linea di questi rifiuti per arrivate poiagli auto demolitori", ha sottolineato.

"Presenteremo un esposto in Procura. Ci sarà anche una relazione della nostra protezione civile". ha annunciato la Alfonsi.

La procura non esclude alcuna pista

La Procura di Roma non esclude alcuna pista in relazione al vasto incendio che ha interessato ieri l'area est della Capitale e in particolare alcuni autodemolitori nella zona di via Palmiro Togliatti. I magistrati di piazzale Clodio hanno formalmente avviato una indagine alla luce anche delle informative trasmesse dalle forze dell'ordine.

Al momento chi indaga "non può escludere nulla" anche se, in base a quanto si apprende, è troppo presto per ipotizzare moventi mafiosi. Nelle scorse settimane i pm capitolini hanno avviato singoli fascicoli sui quattro maxi roghi che hanno interessato Roma nelle ultime settimane.