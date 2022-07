L'Isola dei Serpenti torna ucraina, cambia lo scenario nel Mar Nero

"L'isola dei serpenti è un punto strategico" e il ritiro dei russi "cambia in modo significativo la situazione nel Mar Nero". Così il presidente ucraino Zelensky ha sintetizzato l'evento militare della giornata di ieri nel suo briefing notturno e ha continuato sottolineando un punto fondamentale: "Questo ritiro, non garantisce ancora la sicurezza, non garantisce ancora che il nemico non tornerà. Ma limita già in modo significativo le azioni degli occupanti". Il ritiro dei russi dall'Isola dei serpenti, una posizione strategica nel Mar Nero conquistata da Mosca fin dall'inizio dell'invasione e sotto attacco dei bombardamenti ucraini da settimane, è un importante successo per Kiev, anche simbolico, sia per il controllo dei flussi navali ma anche per un possibile attacco anfibio su Odessa.