L'incontro tra il premier Draghi e Conte. M5s: restiamo se avremo risposte concrete

Un'altra giornata di tensione per il governo movimentata, di prima mattina, dall'annuncio che il tanto atteso incontro tra il premier Mario Draghi con il presidente del M5S Giuseppe Conte sarebbe stato anticipato alle 12. Dopo aver convocato il Consiglio Nazionale del Movimento il leader dei Cinquestelle arriva puntuale a Palazzo Chigi con un mandato che lascia spazio all'interlocuzione: "La permanenza al governo del M5S dipende dalle risposte concrete, nei fatti, che verranno date ai vari punti delle nostre richieste" indicano fonti pentastellate. Si parla di “disagio politico dell'intera comunità del Movimento”, eppure in una riunione che si racconta essere stata tesa e concitata a prevalere sarebbe stata comunque una linea 'governista': non strappare su un decreto che prevede oltre 20 miliardi di aiuti per famiglie e imprese ma limitarsi ad avanzare una serie di richieste nell'incontro col premier e vigilare sull'azione di governo difendendo le battaglie del Movimento, a cominciare dal Superbonus.

Uno dei nodi su cui nelle ultime ore si è cercata, faticosamente, una mediazione per procedere sul decreto Aiuti evitando il ricorso al voto di fiducia, sbloccando l'empasse politica sul provvedimento che da ieri ha provocato una serie di rinvii in Aula. L'improvvisa accelerazione impressa al calendario degli incontri, oggi, restituisce il senso della delicatezza del momento. I partiti sono in fibrillazione e nonostante palazzo Chigi abbia mostrato la massima disponibilità al dialogo, concedendo loro tutto il tempo possibile per evitare la fiducia ( a patto che trovassero un accordo in tempi congrui) l'intesa non si è ancora raggiunta. E si dovesse arrivare al voto, probabile, come valutato nei giorni scorsi, che il Movimento si astenga.

La seduta dell'aula di Montecitorio per l'esame del Dl aiuti è stata rinviata alle 14. Lo slittamento, proposto a nome del governo dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, è stato votato dall'assemblea con 190 voti di differenza per dare altro tempo ai partiti della maggioranza per superare le divisioni e giungere a un accordo sugli emendamenti che hanno causato tensioni, in particolare con il M5S e con la Lega.

Ma nel delicato rapporto tra le forze di maggioranza l'attenzione è puntata anche sulle mosse della Lega. “Questa mattina il segretario Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno parlato a lungo. I due hanno rinnovato e confermato, in questa delicata fase politica, che la Lega è compatta e prosegue nella linea decisa nel corso della riunione di lunedì scorso in via Bellerio nell'esclusivo interesse degli italiani e coerentemente con le battaglie del partito” si legge in una nota del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Ieri, però, ad alzare la voce è stato il segretario Salvini. Il leader della Lega incontrando i suoi parlamentari ha messo in evidenza come l'esecutivo applichi "due pesi e due misure", e ha accusato il cosiddetto "campo largo" di mettere a rischio l''approvazione del provvedimento. Una presa di posizione che non è piaciuta al Partito Democratico: "E' la Lega che inventa le divisioni -hanno replicato fonti Dem - Il Pd con serietà e responsabilità lavora all'approvazione del provvedimento".

In discussione ci sarebbero anche i provvedimenti sulla cannabis e lo Ius Scholae, sui cui Salvini punta i piedi, come pure contro la riforma dei taxi contenuta nel disegno di legge sulla concorrenza. Il governo ha fatto sapere, tramite il vice ministro Bellanova "di essere pronto al dialogo senza però stralciare la norma" ma il partito di via Bellerio avvisa: "Questa materia è fuori dalle riforme previste dal programma di governo e rischia di diventare un tema altamente divisivo". Un altro, a questo punto uno dei tanti.