Lo scontro tra barche all'Argentario: continuano le ricerche della donna scomparsa

Sono proseguite tutta la notte ma senza esito le ricerche della 60enne scomparsa in mare, Anna Claudia Cartoni, in seguito scontro tra barche all'Argentario. La donna è stata risucchiata dall'acqua dopo l'impatto. Le ricerche, gestite dall'Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano sotto il coordinamento della centrale operativa della Direzione marittima di Livorno hanno visto alternarsi anche oggi i mezzi navali della guardia costiera con mezzi provenienti anche dall'isola d'Elba e con la partecipazione di mezzi aereonavali della guardia di finanza e mezzi e uomini dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Proseguono contestualmente le attività di indagine coordinate dalla procura di Grosseto da parte dei militari dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano per accertare le dinamiche e cause dell'accaduto.