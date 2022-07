Lo Sri Lanka dichiara lo stato d'emergenza dopo la fuga del presidente alle Maldive

Poche ore dopo la fuga del presidente Gotabaya Rajapaksa alle Maldive, l'ufficio del primo Ministro ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in Sri Lanka , poiché” si spiega, il presidente è fuori dal paese e in questo modo si può gestire la situazione nel paese", ha detto il portavoce del premier Dinouk Colombage.

Rajapaksa, 72 anni, in carica nel 2019, ha guidato il paese durante la pandemia di Covid-19 e, secondo gli analisti, avrebbe contribuito a innescare una grave crisi economica. La rabbia che sta ribollendo da mesi nello Sri Lanka è esplosa la scorsa settimana con centinaia di migliaia di manifestanti che si sono ammassati intorno alla residenza del presidente Gotabaya Rajapaksa, costringendolo a fuggire sotto scorta militare poco prima che la folla invadesse la casa e prendesse d'assalto il suo ufficio.

Chi sono i Rajapaksa

Il presidente Gotabaya Rajapaksa, 72 anni, è entrato in carica nel 2019, esercitando il potere esecutivo sullo Sri Lanka durante la pandemia di Covid-19 che, secondo gli analisti, ha contribuito a innescare l'attuale crisi economica. A differenza del suo carismatico fratello Mahinda, che guida Rajapaksa ed è stato primo ministro fino a maggio, Gotabaya aveva poca esperienza politica. Veniva da un passato militare, perché responsabile dell'esercito e della polizia durante la presidenza di Mahinda dal 2005 al 2015. Nel 2009, ha guidato la brutale repressione del governo che ha schiacciato i ribelli separatisti Tamil dopo decenni di guerra civile. Mahinda Rajapaksa si è dimesso da primo ministro a maggio e ha dovuto essere soccorso dai militari dopo che migliaia di manifestanti hanno preso d'assalto la sua residenza a Colombo.

Tra gli altri membri della famiglia Basil Rajapaksa, 71 anni, soprannominato "il signor dieci percento" in un'intervista alla Bbc in riferimento alle commissioni che avrebbe preso dai contratti del governo. Le amministrazioni successive non hanno fornito alcuna accusa per aver sottratto milioni di dollari alle casse statali. Tutti i casi contro di lui sono stati archiviati quando Gotabaya diventato presidente. Basil è stato nominato ministro delle Finanze quando Gotabaya è diventato presidente, ma è stato rimosso ad aprile quando il presidente ha cercato di salvare il suo governo. Da allora ha rassegnato le dimissioni dal Parlamento. Fuori dalla porta c'era anche un altro fratello, Chamal, 79 anni. Suo figlio Sashindra è stato coinvolto in un disastroso divieto di importazione di fertilizzanti chimici. Anche il figlio maggiore, Namal, 36 anni, che dirigeva il ministero dello sport ed era stato dato come futuro leader prima della crisi. Ipotesi durata qualche minuto.

Il 'Marchio Rajapaksa'

Con Gotabaya rimasto al potere, Namal ha detto all'Afp a maggio che la famiglia stava semplicemente attraversando un "brutto periodo". Akhil Bery dell'Asia Society Policy Institute ha affermato all'epoca che anche dopo le dimissioni di Mahinda, "il nome Rajapaksa ha ancora sostegno tra la popolazione singalese". "Anche se ora gran parte della colpa può essere attribuita ai Rajapaksa- ha detto all'Afp- i loro successori erediteranno il caos, lasciando spazio ai Rajapaksa per rimanere politicamente rilevanti”