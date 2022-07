L'ologramma dei Bronzi di Riace sulla facciata del palazzo della Regione

L'ologramma con l'immagine dei Bronzi di Riace, i due "magnifici guerrieri" ritrovati il 16 agosto del 1972, proiettata sulla facciata principale del Consiglio regionale della Calabria, Palazzo Campanella: l'evento è parte delle celebrazioni per cinquantesimo anniversario del loro ritrovamento.

E' stato anche attivato ufficialmente il portale internazionale www.bronzi50.it, parte della campagna di comunicazione digitale che la Regione Calabria presenta come punto di riferimento per arte, bellezza e cultura per attrarre il turismo internazionale.