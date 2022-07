L'Oms ha dichiarato il vaiolo delle scimmie una "emergenza sanitaria di interesse internazionale"

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un'emergenza sanitaria di interesse internazionale. L'annuncio è arrivato oggi dal Direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus. Ciò significa che l'epidemia di vaiolo delle scimmie è un "evento straordinario" che potrebbe estendersi a più paesi e che richiede una risposta globale coordinata. In passato l'Oms ha dichiarato emergenze per crisi di salute pubblica come la pandemia di Covid-19, l'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale del 2014, il virus Zika in America Latina nel 2016 e gli sforzi in corso per eradicare la poliomielite.

L'annuncio di Tedros è giunto al termine del Comitato di emergenza convocato dal direttore dell'Oms per valutare la situazione, dopo che "l'epidemia ha continuato a diffondersi", arrivando ora a contare più di 16.000 casi in 75 paesi e territori e cinque decessi, rispetto ai 3.040 di un mese fa in 47 paesi.

Dalla riunione del Comitato è emerso che "il rischio posto dal vaiolo delle scimmie è moderato a livello globale e in tutte le regioni, ad eccezione della regione europea dove valutiamo il rischio come alto. C'è anche un chiaro rischio di un'ulteriore diffusione a livello internazionale", ha aggiunto Tedros: "Quindi, in breve, abbiamo un focolaio che si è diffuso rapidamente in tutto il mondo, attraverso nuove modalità di trasmissione, di cui sappiamo troppo poco e che rispondono ai criteri del Regolamento Sanitario Internazionale. Per tutti questi motivi, ho deciso che l'epidemia globale di vaiolo delle scimmie rappresenta un'emergenza sanitaria di interesse internazionale"