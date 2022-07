Lufthansa: 1.000 voli cancellati per sciopero del personale. Traffico aereo in tilt in Germania

Più di mille voli cancellati dagli scali tedeschi di Monaco e Francoforte. E' partito lo sciopero della compagnia di bandiera Lufthansa, continuerà fino a domani mattina e coinvolge il personale di terra. La mobilitazione è stata indetta dal sindacato Verdi che chiede un aumento degli stipendi del 9,5% - a partire da un minimo di 340 euro - per 20mila dipendenti. L'iniziativa sta mettendo in tilt il traffico aereo in Germania.

Secondo alcune stime colpiti 134.000 passeggeri e tutto il traffico vacanziero.

Cancellati anche 8 voli su 9 di quelli diretti verso la Germania a Fiumicino (cinque per Francoforte e tre per Monaco), come conseguenza dello sciopero del personale di terra della compagnia. In piedi al momento, c'è solo il volo LH9889 delle 15.45 per Monaco.

Ma nonostante il 90% delle cancellazioni operate dalla Lufthansa, non si ravvisano problemi per i passeggeri, in quanto già nei giorni scorsi la compagnia aveva comunque provveduto ad informare la propria clientela dei voli che sarebbero stati soppressi oggi, così da evitargli di arrivare in aeroporto e non trovare poi il volo.

I passeggeri sono stati riprotetti su altri voli.

Secondo quanto dichiarato al quotidiano Frankfurter Allgemeine dal Ceo della compagnia, Jens Ritter, Lufthansa avrebbe offerto un aumento di stipendio forfettario in due fasi per un totale di 250 euro (per un periodo di 18 mesi), accompagnato da un aumento del 2%, dal luglio del prossimo anno. Con uno stipendio base di 3.000 euro, ciò comporterebbe - secondo la compagnia - un aumento dal 9 all'11 per cento.

Il sindacato invece chiede il 9,5 per cento in più delle tabelle salariali, per 12 mesi, di almeno 350 euro.