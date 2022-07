L'ultimo saluto a Eugenio Scalfari: il cordoglio di Mattarella e Draghi, il saluto del Papa

Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove è stata allestita la camera ardente di Eugenio Scalfari, il fondatore de “la Repubblica” e “L'Espresso” morto ieri all'età di 98 anni, è il momento della commozione e dei ricordi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato fra i primi a giungere alla camera ardente allestita in Campidoglio. Il Capo dello Stato si è trattenuto con i familiari di Eugenio Scalfari per alcuni minuti prima di lasciare il Campidoglio.

Anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è recato in Campidoglio, alla camera ardente di Eugenio Scalfari. Il capo del governo, accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è rimasto 5 minuti all'interno della sala della Protomoteca prima di andare via.

Tra le visite più commosse al feretro di Eugenio Scalfari, anche Lirio Abate, direttore de L'Espresso. A rendere omaggio a Saclfari anche l'ex direttore di Repubblica, Ezio Mauro, insieme a Stefano Folli e l'attuale direttore del quotidiano fondato da Scalfari, Maurizio Molinari. La camera ardente è stata aperta alle 16 nella Sala della Protomoteca.

John Elkann, presidente del gruppo editoriale Gedi, cui appartiene La Repubblica, è arrivato alla Camera ardente di Eugenio Scalfari allestita in Campidoglio e aperta al pubblico. In sala della Protomoteca davanti al feretro c'è una grande foto del giornalista ritratto mentre cammina in campagna insieme al suo cane. Accanto alla bara la riproduzione delle prime pagine dei primi numeri di la Repubblica e de L'Espresso.

Tra i famigliari presentì le due figlie Enrica e Donata e il nipote di Scalfari Simone; con loro anche il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Fra i tanti cittadini che stanno entrando molti anche gli amici e colleghi, tra i quali, Antonio Polito e Claudio Cerasa. Presenti anche Tommaso Cerno e Bruno Manfellotto, Giovanni Floris e Pierluigi Battista.

Anche il Segretario del Pd, Enrico Letta, ha reso omaggio al feretro del giornalista. Letta è arrivato in Campidoglio, alla camera ardente per Eugenio Scalfari, accompagnato dal sindaco di Roma Gualtieri. Si è fermato a parlare con le figlie del giornalista Enrica e Donata. Poco dopo anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è arrivato in Campidoglio dove è esposto il feretro di Eugenio Scalfari.

"È una persona che ha dato molto a questo Paese, non solo al giornalismo. Era uno sguardo critico, a volte molto duro. Però anche questo è servito alcune volte per ricomprendere o comprendere meglio le cose. Una grande personalità". Così la deputata Pd, Laura Boldrini.

La lettera di Papa Francesco

"Sono addolorato per la scomparsa di Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano La Repubblica. In queste ore dolorose, sono vicino alla sua famiglia, ai suoi cari, e a tutti coloro che l'hanno conosciuto e che hanno lavorato con lui. È stato per me un amico fedele". Così Papa Francesco ricorda Eugenio Scalfari, con un lungo testo pubblicato oggi sul quotidiano “la Repubblica”. "Ricordo che nei nostri incontri a Casa Santa Marta mi raccontava come stesse cercando di cogliere, indagando la quotidianità e il futuro attraverso la meditazione sulle esperienze e su grandi letture, il significato dell'esistenza e della vita. Si professava non credente, seppure negli anni in cui l'ho conosciuto io riflettesse profondamente anche sul senso della fede. Sempre si interrogava sulla presenza di Dio, sulle cose ultime e sulla vita dopo di questa vita".

"I nostri colloqui erano piacevoli e intensi, i minuti con lui volavano via veloci scanditi dal confronto sereno delle rispettive opinioni e della condivisione dei nostri pensieri e delle nostre idee, e anche da momenti di allegria - ricorda Papa Francesco -. Parlavamo di fede e laicità, di quotidianità e dei grandi orizzonti dell'umanità del presente e dell'avvenire, del buio che può avvolgere l'uomo e della luce divina che può illuminarne il cammino. Lo ricordo come un uomo di straordinaria intelligenza e capacità di ascolto, perennemente alla ricerca del senso ultimo degli avvenimenti, sempre desideroso di conoscenza, e di testimonianze che potessero arricchire la comprensione della modernità".

"Eugenio era un intellettuale aperto alla contemporaneità coraggioso, trasparente nel raccontare i suoi timori - continua papa Francesco - mai nostalgico del passato glorioso, bensì proiettato in avanti, con un pizzico di disillusione ma anche grandi speranze in un mondo migliore. Ed era entusiasta e innamorato del suo mestiere di giornalista. Ha lasciato un segno indelebile nella vita di tante persone, e ha tracciato un solco professionale su cui molti suoi collaboratori e successori stanno procedendo". "Da oggi ancora di più conserverò nel cuore l'amabile e prezioso ricordo delle conversazioni avute con Eugenio, avvenute nel corso di questi anni di pontificato. Prego per lui e per la consolazione di coloro che lo piangono. E affido la sua anima a Dio, per l'eternità", conclude papa Francesco.