Rinviato a mercoledì l'incontro tra il premier Draghi e Giuseppe Conte

L'incontro tra il premier Mario Draghi e il leader M5s Giuseppe Conte è stato rinviato dopo la tragedia della Marmolada che vede il presidente del Consiglio impegnato nel sopralluogo in Trentino.

Stamane Conte aveva dato la disponibilità al rinvio del faccia a faccia quando ha saputo che il capo del governo si stava recando a Canazei. Di conseguenza, è stato rinviato anche il Consiglio nazionale del Movimento.

In relazione al cambiamento di programma il presidente del Consiglio Draghi e il presidente del M5S, Conte, hanno concordato di incontrarsi mercoledì 6 luglio alle 16.30, riferisce Palazzo Chigi. La notizia del rinvio dell'incontro è arrivato ai membri dei comitati con un messaggio via Whatsapp del vicepresidente Riccardo Ricciardi. "Giuseppe ha chiesto a Draghi di rinviare incontro causa tragedia della Marmolada. Essendo Draghi ora a Canazei, farlo tornare in questa situazione era fuori luogo. Quindi ci aggiorniamo", questo il testo del messaggio secondo quanto riportato dall'agenzia Adnkronos.