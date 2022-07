Malagò: "Quella di Jacobs scelta medica, Tamberi non al meglio"

Dopo l’oro alle olimpiadi le aspettative su Jacobs e Tamberi erano alte. Così la decisione del velocista campione ai giochi di Tokyo di rinunciare alla semifinale dei 100 metri ai mondiali di Eugene e il quarto posto del capitano della squadra azzurra lasciano l’amaro in bocca anche al numero uno del Coni, Giovanni Malagò.

“Ho sentito ieri coach Camossi, erano partiti con dei dubbi, ma anche molto convinti di fare bene, purtroppo c’è stato questo infortunio e la scelta medica di non forzare, chi fa la velocità sa benissimo che questi sono rischi abituali”, ha detto Malagò a margine della Giunta Nazionale odierna parlando del campione olimpico dei 100 metri.

Allargando il discorso a Tamberi, quarto nella gara di salto in alto, il numero uno dello sport italiano ha aggiunto: “Sapevamo che non era in condizione ottimale, c’è amarezza per la medaglia di legno, ma gli esperti sanno bene che se ce l’avesse fatta sarebbe stato un grandissimo podio”.