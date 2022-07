Temporali e trombe d'aria sulla Pianura Padana: a Piacenza un morto, travolto dal muro di una stalla

Un uomo è morto sotto il muro di una stalla crollato per la violenta tromba d'aria che si è abbattuta nel Piacentino in serata. È accaduto in un'azienda agricola di Besenzone, nella Bassa tra Parma e Piacenza. Sul posto stanno operando vigili del fuoco ed è intervenuto il 118.

Spaventoso temporale a Cremona, dove alcuni alberi caduti impediscono il passaggio in tangenziale e in parecchie vie della città. Diverse le segnalazioni ai Vigili del Fuoco di allagamenti e alberi caduti in via Eridano, via Riglio, via Acquaviva, via Trebbia, via Ippocastani. Diversi i danneggiamenti subiti dalle auto parcheggiate e in moto a causa della caduta di rami e piante.