Maneskin, due ore di show potente a Roma. Un inedito e il grido di Damiano contro la guerra

Via del Corso e il Circo Massimo, a Roma, sono separate solo da qualche centinaia di metri. Da lì, dalla strada dello shopping davanti a passanti frettolosi, iniziarono i Maneskin. Ieri invece ad attenderli, in uno dei luoghi più iconici della città che ha dato loro i natali, sono arrivati in 70mila (sfidando i contagi da covid, con le relative polemiche, e la nube nera per gli incendi di ieri). Qualche centinaia di metri corsi con il piede sull'acceleratore: in mezzo ci sono - solo nell'ultimo anno o poco più - la vittoria al Festival di Sanremo, quella all'Eurovision Song Contest, l'apertura di un concerto dei Rolling Stones, premi e riconoscimenti in tutto il mondo, la partecipazione ai festival più importanti, dal Coachella al Rock in Rio. E quei quattro ragazzi che suonavano in strada oggi sono quattro rockstar internazionali (c'era anche Angelina Jolie - a Roma per le riprese del suo film Without blood - con la figlia a respirare la polvere dell'antico circo romano). Coachella, Rock in Rio, Lollapalooza, ma è forse quello di ieri sera il palco più caro alla band, e Roma ha saputo rispondere con entusiasmo, con il Circo Massimo che si è andato riempiendo fin dal pomeriggio.

Due ore di show, realizzato in collaborazione con Rock in Roma, per ripercorrere la loro favola in musica. Il via non poteva che darlo l'energia travolgente, tra lingue di fiamme sul palco, di Zitti e Buoni, tra il brano con il quale, dopo Sanremo, si sono presi il mondo intero. Poi è toccato a In nome del padre e a Mammamia, per arrivare a Chosen, il primo singolo di successo della band del 2017, presentato durante X-Factor e a Womanizer, l'omaggio a Britney Spears. Intenso e da brividi, come sempre, il momento in cui Damiano intona Coraline, dedicato alla sua fidanzata Giorgia Soleri.

Non si risparmiamo Damiano, Victoria, Ethan e Thomas (ad ascoltarli, mescolati tra il pubblico anche genitori, fratelli, sorelle e una pletora di amici) che corrono su e giù dal palco principale lungo la lunga passarella che li porta al palco più piccolo in mezzo ai loro fan. C'è spazio per l'ultimo singolo Supermodel, per la cover Amandoti (che li vide cantare al festival con Manuel Agnelli, "Noi ti pensiamo sempre"), per I wanna be your slave e per la cover inserita nel film Elvis If I can dream.