Marigliano, a 89 anni uccide la figlia malata di Alzheimer e si spara. Ora ricoverato in fin di vita

Tragedia familiare a Marigliano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 89 anni ha ucciso la figlia 56enne, malata da tempo di Alzheimer, e ha tentato di togliersi la vita con un colpo di pistola alla testa. Ora è ricoverato in fin di vita in ospedale.

I Carabinieri della stazione di Marigliano sono intervenuti questa mattina nell'appartamento in via Vittorio Veneto in cui vivevano l'uomo e la donna. All'interno, hanno trovato il corpo senza vita della donna, raggiunta da un colpo di arma da fuoco, e poco distante l'89enne a terra, in fin di vita, con la ferita alla testa. A terra una pistola calibro 6.35, regolarmente detenuta dall'anziano.

L'ipotesi formulata dai Carabinieri è che si sia trattato di un omicidio e tentato suicidio. Indagano i Carabinieri della stazione di Marigliano e della compagnia di Castello di Cisterna.