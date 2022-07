Ricerche sospese per la pioggia

Sulla Marmolada ora le ricerche sono sospese e ripartiranno dopo la pioggia con i droni. Lo ha detto il delegato del Soccorso alpino di Belluno, Alex Barattin, impegnato da ieri nelle ricerche in zona.

"Stamattina ,ha detto ai giornalisti ,le ricerche sono iniziate subito alle sette, con idroni naturalmente, perché nessuno può entrare in ghiacciaio in questo momento. L'uso dei droni a comando remoto ci permette di individuare punti di dettaglio, per poi intervenire con gli elicotteri, fare i recuperi, tutto quello che possiamo fare in questo momento. Facendo questo monitoraggio in tempo reale riusciamo a capire se ci sono dei reperti e lì poi ci andiamo a concentrarci con gli elicotteri per fare i recuperi", ha concluso.