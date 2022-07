Marmolada, rintracciati quattro dispersi, sono vivi ed in salvo. Sette i corpi recuperati al momento

Si aggrava il bilancio del crollo di Marmolada. Sono sette in tutto le vittime confermate. C'è però anche una buona notizia: sono stati rintracciati quattro dispersi, sono vivi ed in salvo. Il conteggio dei dispersi scende a 14, molti sono di nazionalità italiana. "Le ricerche continuano dopo il temporale, lo dobbiamo ai familiari e a chi è ancora lassù". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa in corso a Canazei. "Il Veneto sta pagando una situazione pesante con tre vittime, sette dispersi, tre ricoverati, due sono stranieri tedeschi. Una situazione pesante che mai avrei pensato di dover affrontare" ha aggiunto. Relativamente alla tragedia è stato aperto un fascicolo d'indagine contro ignoti per disastro colposo.