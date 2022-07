Marmolada, riprese le ricerche

Le operazioni sono riprese stamattina all'alba da terra: 14 operatori con 2 cani da ricerca e 2 vedette sono tornati sul fronte della colata di ghiaccio con l'ausilio di un elicottero. I sistemi di allerta meccanici, installati dall'università di Firenze per monitorare gli spostamenti del ghiacciaio e del seracco rimasto in bilico dopo il collasso di domenica, consentiranno lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Domani tutta la valle sarà in lutto. Ci sarà un minuto di silenzio, la sospensione di tutte le attività lavorative per un momento comune di raccoglimento e la messa di suffragio concelebrata dagli arcivescovi di Trento e Vicenza". Lo ha detto il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Per tutta la giornata i comuni di Canazei, Moena, San Giovanni di Fassa, Mazzin, Soraga e Campitello di Fassa avranno le bandiere a mezz'asta.