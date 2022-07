Messico: precipita elicottero della Marina, 14 morti

Quattordici persone sono rimaste uccise in un incidente aereo che ha coinvolto un elicottero della Marina messicana. Il velivolo è precipitato nello stato nord-occidentale di Sinaloa. "La causa è al momento sconosciuta", ha dichiarato la Marina in un comunicato.

"A bordo dell'elicottero c'erano 15 persone, 14 delle quali hanno purtroppo perso la vita e una sta ricevendo cure mediche", ha aggiunto. La Marina ha dichiarato che l'aereo è precipitato mentre era in missione. L'incidente non è legato all'operazione in cui è stato arrestato ieri a Sinaloa lo storico narcotrafficante Rafael Caro Quintero, ha dichiarato la

fonte.