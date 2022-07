Meta frena: entrate in calo per la prima volta. Zuckerberg: "Fare di più con meno"

Meta, la holding che controlla Facebook, ha registrato nel secondo trimestre il suo primo calo dei ricavi con previsioni pessimistiche per il terzo trimestre. E' la prima volta che l'azienda segnala un arretramento delle sue entrate.

Il titolo, dopo aver chiuso a Wall Street in rialzo del 10%, nell'after hour è sceso del 6%. Il fatturato del gruppo si è attestato a 28,8 miliardi di dollari, in calo di quasi l'1% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto è sceso del 36% a 6,7 miliardi, in discesa per il terzo trimestre di fila.

In compenso, la base degli utenti attivi giornalieri è salita a 1,97 miliardi di unità, a fronte degli 1,96 miliardi di tre mesi fa e contro un atteso calo.

A pesare sui risultati di Meta, così come è avvenuto per Google e per Snap, è soprattutto il calo del mercato pubblicitario digitale. Per il terzo trimestre Meta si aspetta ricavi tra 26 e 28,5 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 30,4 miliardi attesi dagli analisti.

"Questa prospettiva riflette la debolezza della domanda di pubblicità che abbiamo vissuto per tutto il secondo trimestre e che riteniamo sia guidata da una più ampia incertezza macroeconomica" ha commentato il Chief Financial Officer David Wehner. Inoltre Meta come altri big Usa risente del peso del dollaro forte. C'entra poi anche la concorrenza di altre piattaforme come TikTok.

"Dovremo fare di più con meno", ha detto Mark Zuckerberg che ha riconosciuto che "la situazione sembra peggiore rispetto a tre mesi fa", stimando di rallentare il ritmo degli investimenti e "ridurre la crescita del personale il prossimo anno".

Meta ha 84.000 dipendenti in tutto il mondo, il 32% in più di un anno fa.

Al 30 giugno, 3,65 miliardi di persone in tutto il mondo utilizzavano almeno uno dei quattro canali del gruppo ogni mese (Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger).