Migranti: Messico investirà 1,5 miliardi per rafforzare i confini

Il Messico si è impegnato a investire 1,5 miliardi di dollari in due anni per rafforzare le proprie infrastrutture di confine, dopo l'incontro tenuto alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e dal suo omologo messicano, Andrés Manuel López Obrador. Queste risorse integreranno i 3,4 miliardi di dollari che l'amministrazione Biden ha già stanziato per realizzare 26 progetti di costruzione e modernizzazione ai suoi valichi di frontiera per garantire la sicurezza e le catene di approvvigionamento.

"Il Messico si è impegnato a investire 1,5 miliardi di dollari in infrastrutture di confine tra il 2022 e il 2024", hanno spiegato entrambi i leader in una dichiarazione congiunta dopo il loro incontro. La crisi migratoria è stato il tema centrale dell'incontro, in cui Lopez Obrador ha chiesto a Biden di ampliare il numero dei visti di lavoro temporanei per messicani e centroamericani.

Tuttavia, la dichiarazione congiunta non contiene alcun accordo concreto sulle cifre relative ai visti. Entrambi i leader hanno promesso di avviare un gruppo di lavoro "sui percorsi di migrazione per lavoro e la protezione dei lavoratori" e un altro per affrontare la migrazione infantile. Hanno anche affermato che manterranno "forti politiche di controllo delle frontiere" garantendo al contempo "la piena protezione dei diritti umani" dei migranti. Per quanto riguarda gli accordi commerciali relativi alla sicurezza

alimentare, il Messico acquisterà 20 mila tonnellate di latte in polvere dagli Stati Uniti e un milione di fertilizzanti che distribuirà ai produttori di mais e fagioli.