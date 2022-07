Tre sbarchi all'alba a Lampedusa, sono arrivati in 122 con diversi barchini

Sono 122, con tre diversi barchini, i migranti giunti all'alba a Lampedusa. Ieri, con 31arrivi, erano approdate nell'isola 784 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono circa 1.600 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. Con motovedette e traghetti oggi si proverà, secondo le disposizioni della Prefettura di Agrigento, ad alleggerire la struttura d'accoglienza. La motovedetta Cp327 della Guardia costiera ha soccorso, a 35 e25 miglia dalla costa, prima un barchino di 6 metri e poi uno di10, salpati da Zuwara in Libia, con 20 egiziani, eritrei, sudanesi e palestinesi, poi un altro gruppo di 80 egiziani, siriani, marocchini e bengalesi. La motovedetta della Guardia di finanza, a poco meno di 3 miglia dal porto, ha invece recuperato 22 tunisini, fra cui una donna, su una barca salpata da Sidi Mansour in Tunisia.

E nella notte un bimbo con gravi ustioni è sbarcato dalla Sea Watch 3 insieme con i genitori. Lo comunica la stessa ong che parla di "evacuazione medica di emergenza". La Guardia costiera italiana ha portato a terra anche una donna incinta. Le altre 439 persone rimangono in attesa di un porto di sbarco sicuro.

La Ocean Vikingha ha tratto in salvo 73 persone, tra cui un bambino di un anno, da un gommone quasi sgonfio a 37 miglia dalle coste libiche, segnalato da alarm phone. 268 naufraghi sono ora a bordo: tra di loro oltre 100 minori non accompagnati.