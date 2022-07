Migrazioni, baci e sesso: trovato negli Urali il più antico DNA del virus dell'herpes

Il moderno virus dell'herpes ha avuto origine circa cinquemila anni fa ed è stato successivamente portato in Europa dopo le migrazioni di massa. A questa conclusione è giunto un gruppo internazionale di scienziati che per la prima volta è riuscito a isolare il DNA di questo virus in antichi resti umani. Il più antico genoma del virus è stato estratto dai denti di una persona vissuta 1.500 anni fa in quella che oggi è la Russia, secondo un articolo pubblicato sulla rivista Science Advances.

Le persone sono portatrici di un gran numero di virus. Per quanto riguarda molti di essi, ci sono ancora molti misteri: da quanto tempo convivono con la civiltà umana, come si sono diffusi e perché hanno acquisito le loro proprietà.

Uno di questi virus è il virus dell'herpes simplex. Gli Herpesvirus sono una grande famiglia di quasi 90 tipi di virus che colpiscono mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi e persino coralli.

Solo otto di loro però possono influenzare gli esseri umani. Il virus dell'herpes simplex è diviso in 2 tipi: HSV-1 e HSV-2. Il primo si trasmette principalmente per contatto orale e provoca l'herpes orale, il secondo si trasmette sessualmente e provoca l'herpes genitale. Secondo l'OMS, 3,7 miliardi di persone di età inferiore ai 50 anni (il 67% della popolazione mondiale) sono portatrici del primo tipo di virus. La maggior parte delle persone ne viene infettata durante l'infanzia.

Nonostante la prevalenza del virus HSV-1, fino a poco tempo fa gli scienziati non sono stati in grado di scoprire in quale periodo della storia umana e in quali circostanze è apparso questo virus: per rispondere a questa domanda, è necessario isolare il materiale genetico del virus nei fossili umani.

Questo compito è stato risolto dagli scienziati dell'Università di Cambridge che sono stati in grado di estrarre il DNA del virus dell'herpes dai resti di quattro persone le cui vite erano separate da mille anni. Il DNA è stato isolato nelle radici dei denti - ciò è dovuto al fatto che l'herpes causa spesso malattie nella cavità orale - sul palato, sulle gengive, sulla lingua.

Uno scheletro, trovato vicino a Cambridge in un cimitero della chiesa, apparteneva a una donna vissuta nel VI-VII secolo della nostra era, il secondo apparteneva a un uomo che visse nelle vicinanze nel XIV secolo.

Il terzo esemplare è stato prelevato dalle spoglie di un giovane in Olanda, un fumatore che molto probabilmente morì in un attacco francese al suo villaggio nel 1672.

Infine, un quarto campione di DNA è stato estratto dai resti di un uomo che visse 1.500 anni fa. Sono stati trovati nel cimitero di Brodovsky sulle rive del fiume Shakva nel territorio di Perm. Quest'uomo apparteneva alla cosiddetta cultura Nevolin, i cui rappresentanti abitarono in questo territorio nella seconda metà del I millennio d.C.

L'entità del lavoro svolto è testimoniata dal fatto che gli scienziati sono stati in grado di identificare quattro campioni di DNA dopo aver esaminato tremila antiche sepolture in diversi paesi. E il genoma più "antico" del virus dell'herpes HSV-1 conosciuto oggi risale solo al 1925.

Con il DNA del virus moderno e 4 campioni antichi a loro disposizione, gli scienziati sono stati in grado di applicare il metodo filogenetico per comprendere le loro differenze, la frequenza delle mutazioni nel passato e le principali pietre miliari dell'evoluzione. Analizzando i cambiamenti nel genoma, gli scienziati sono giunti alla conclusione che un evento di circa cinquemila anni fa ha permesso a un ceppo del virus di ottenere un vantaggio sugli altri e, probabilmente, di diventare più contagioso.

Gli studiosi notano che la prima menzione di baci romantici proviene da un manoscritto dell'età del bronzo dell'Asia meridionale. Questa tradizione potrebbe essere stata portata nel Mediterraneo con il ritorno delle truppe di Alessandro Magno intorno al 300 a.C. E tre secoli dopo, l'imperatore romano Tiberio vietò i baci nei luoghi pubblici per prevenire la diffusione dei contagi.