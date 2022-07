Milano cerca il rimbalzo dopo il tonfo

Piazza Affari tenta il rimbalzo all'indomani del tonfo causato dalla crisi di governo.

Dopo un'apertura piuttosto cauta in modesto rialzo, Milano accelera e guadagna oltre lo 0,90% spinta dai titoli industriali e bancari che cercano il riscatto dopo il giovedì nero dei mercati.

Bene anche le altre borse europee: Francoforte è la migliore, in rialzo di oltre un punto, seguita da Londra e Parigi che avanzano di oltre mezzo punto percentuale.

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco rimane l'osservato speciale: dopo una partenza in salita, ritraccia leggermente a 226 punti base con il rendimento del nostro decennale al 3,34%.

In Asia borse cinesi in rosso, dopo il dato del Pil di Pechino che nel secondo trimestre è cresciuto solo lo 0,4%, penalizzato dai lockdown. In particolare l'economia di Shanghai è crollata del 13,7% annuo nel secondo trimestre per i lockdown draconiani

di aprile e maggio.

Intanto il gas naturale è in calo sul mercato di Amsterdam: il megawatt/ora quota 173,5 euro.