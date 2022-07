Milano corre, settimana brillante per la borsa

Per Piazza Affari è stata la miglior settimana da gennaio 2021: un guadagno di cinque punti e mezzo in cinque sedute. Quella di oggi, l'ultima della settimana, si è conclusa decisamente bene per Milano (+2,16%) e anche per le altre borse europee: Francoforte +1,52%, Parigi +1,72%, Londra +1,06%. Il rialzo di due punti del Ftse Mib è frutto della reazione positiva al Pil italiano del secondo trimestre (+1%), ma anche ad alcuni risultati trimestrali, da Eni a Enel, che hanno convinto gli analisti. Per Milano la settimana si chiude anche con una novità: in arrivo un delisting. La holding Exor ha annunciato il trasferimento della quotazione delle azioni ordinarie ad Amsterdam. Fronte energetico. Dopo le ultime fiammate, anche il gas naturale ritraccia e chiude a 194 euro per megawatt/ora, lontano dalla soglia dei 200 euro superata ampiamente nelle ultime sedute. Wall Street, intanto, procede positiva. Gli investitori sembrano scommettere su un ammorbidimento - nel prossimo futuro - della stringente politica monetaria della Federal Reserve.