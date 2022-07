Milano maglia rosa, bene anche Wall Street

Chiusura sprint per Piazza Affari, che svetta rispetto alle altre borse europee: +2,10%. La spinta sul Ftse Mib arriva soprattutto da alcuni titoli di società che hanno presentato i risultati trimestrali nelle ultime ore, da Moncler a Iveco a Stellantis.

Bene anche gli altri listini europei: Parigi guadagna l'1,30%, Francoforte lo 0,88%, mentre Londra termina sotto la parità (-0,04%).

Nel frattempo procede in territorio positivo anche Wall Street, dopo la pubblicazione del dato sul Pil Usa negativo: gli Stati Uniti sono in recessione tecnica e gli investitori cominciano a pensare che questo potrebbe convincere la Federal Reserve ad ammorbidire la politica monetaria anti-inflazione in atto. Proprio ieri la Fed ha annunciato il nuovo rialzo dello 0,75%.

L'euro si scambia a 1,0162 contro il dollaro.