Borse: Milano maglia rosa in Europa, vola il prezzo del gas

Chiusura decisamente positiva per Piazza Affari, che guadagna lo 0,80% e spicca rispetto a tutte le altre borse del Vecchio Continente. Bene anche Londra (+0,41%) e Parigi (+0,33%), mentre Francoforte - dopo l'indice sulla fiducia delle imprese tedesche ancora in calo - perde lo 0,33%.

Il gas naturale - dopo l'annuncio di Gazprom di un nuovo taglio ai flussi di Nord Stream 1 da mercoledì - registra una forte impennata e vola a 177 euro per megawatt/ora, in crescita del 10,7% in una sola giornata.

Gli investitori attendono le prossime mosse della Federal Reserve - mercoledì nuovo rialzo dei tassi - e le prossime trimestrali delle big tech.

Il Dow Jones guadagna lo 0,37%, mentre il Nasdaq perde lo 0,20%.