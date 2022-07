Lufthansa, mille voli cancellati per lo sciopero: rischio “effetto domino” nei cieli europei

Quella che si prospetta in queste ore è l’ennesima giornata infernale per migliaia di passeggeri in tutta Europa a causa dell’annunciato sciopero del personale di terra di Lufthansa, che ha cancellato più di mille voli (la quasi totalità). La protesta, della durata di un giorno, terminerà alle 6 di domani, 28 luglio.

Lo sciopero è stato indetto perché il personale di terra chiede un aumento di stipendio superiore a quello offerto finora dalla compagnia. La protesta è stata organizzata dal potente sindacato tedesco Verdi, che rappresenta circa 20.000 dipendenti di terra di Lufthansa. Ma quello di oggi è l'ultimo episodio di un'estate infuocata, non solo per le temperature meteo, per il trasporto aereo europeo. L'aumento dell'inflazione ha portato infatti i dipendenti di alcune compagnie a mettere in campo degli scioperi – o altre forme di protesta – al fine di ottenere una retribuzione più elevata: lo hanno fatto gli equipaggi aeroportuali in Francia e i piloti della Scandinavian Airlines in Svezia, Norvegia e Danimarca. Finora, l’evento che ha causato maggiori disagi è stato il già citato sciopero delle compagnie aeree low cost Ryanair e EasyJet dello scorso 17 luglio. Vedremo a fine giornata quale sarà il bilancio della protesta Lufthansa in Germania.