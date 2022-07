Minacce e violenze alla conduttrice tv Maria Luisa Jacobelli, arrestato un suo ex

Vissuta in una "clima di terrore" per lunghissimi mesi. E' accaduto ai danni di Marialuisa Jacobelli, nota giornalista sportiva e conduttrice di Dazn.

Secondo un'inchiesta della procura di Milano, la trentenne ha sopportato minacce di morte, violenze fisiche e psichiche da parte del suo ex Francesco Angelini, 52 anni, nato in Francia e residente a Montecarlo, perchè non accettava la fine della loro breve relazione. Ora l'uomo è in carcere per stalking.

La conduttrice, che tra l'altro sui social già lo scorso febbraio aveva pubblicato dei post in cui raccontava di essere vittima di stalking e che poi ha denunciato l'uomo lo scorso 17 giugno, era stata costretta anche a cambiare casa "per paura di essere localizzata". Nell'ordinanza il giudice parla dei "continui e numerosissimi contatti con la vittima" da parte di Angelini, anche se la relazione era finita, di "aggressioni", di messaggi "ripetuti e sempre mortificanti" e della sua "costante ed ossessiva volontà di conoscere movimenti e frequentazioni" della conduttrice, che sui social vanta milioni di follower.