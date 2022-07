Mondiali di atletica: Jacobs non correrà la semifinale dei 100 metri

Marcell Jacobs non correrà la semifinale dei 100 metri ai Campionati del mondo di Eugene. Lo sprinter azzurro ha accusato una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra durante la batteria di ieri a Eugene.

A fermare l'atleta azzurro a circa due ore dalla semifinale dei 100 metri ai Mondiali di Eugene, in Oregon, è stata una decisione così spiegata dal medico della Fidal, il professor Andrea Billi, in un comunicato ufficiale: "subito dopo la batteria, in cui Jacobs aveva accusato una "contrattura a

carico del grande adduttore della coscia destra, che comunque gli ha permesso di concludere la performance, è stato impostato un protocollo di terapia che ha portato alla decontrazione muscolare immediata. Nei test clinici condotti nella mattinata di oggi, la contrattura muscolare, seppure in maniera minore, rimaneva presente, per cui si è deciso di eseguire esami ecografico in statica ed in dinamica per valutare la reazione della componente muscolare".

L'esame, continua il medico, "non ha mostrato lesioni muscolari, ma ha evidenziato in contrazione una zona di stasi ematica loco regionale a carico del grande adduttore della coscia destra. Essendo questo un quadro clinico che può mettere a rischio l'integrità muscolare e portare a lesioni, si è deciso di non consentire la partecipazione alla gara di questa sera".