E' la notte della verità per Jacobs ai Mondiali di Atletica

Pur con qualche apparente difficoltà, Marcell Jacobs centra la qualificazione alla semifinale dei 100 metri di questa notte ai Mondiali di Eugene. Il suo 10.04 è il decimo tempo di un turno in cui brillano gli statunitensi Fred Kerley (9.79, +0.1) e Trayvon Bromell (9.89, +0.6).

Appare chiaro come l'eroe di Tokyo sia costretto a lottare contro un avversario in più: il problema muscolare che, seppur risolto, sembra ancora limitarne l'azione. Jacobs è secondo nella sua batteria in 10.04 (vento +0.2), superato solo dal giamaicano Oblique Seville (9.93), l'uomo che, a conti fatti, interrompe una imbattibilità che durava dai Giochi.

Dopo un buon avvio, è battaglia aperta tra il giamaicano ed il bresciano, senza però che quest'ultimo riesca ad abbandonarsi, alla ricerca di quella fluidità del gesto che lo scorso anno era stato il suo marchio di fabbrica.

"Penso di aver fatto una buona partenza - dice nell'immediato dopo corsa - e di aver anche accelerato nel modo corretto. Ma poi, non riesco a lasciarmi andare. Ora devo cercare di mettermi quanto prima nelle mani del fisioterapista, per tentare di essere in condizioni migliori per la semifinale. Sul piano della preparazione, penso di stare bene, altrimenti, alla luce di quanto detto, non riuscirei a correre in 10.04".

L'attesa durerà poche ore. Stanotte, nella notte italiana tra sabato e domenica (le 3 del mattino della domenica), arriverà l'ora del verdetto.

Poca gloria per l'altro azzurro Chituru Ali, il cui 10.40 è frutto di una serie di errori e dello stop qualche metro prima del traguardo, a gara ormai compromessa.

Nelle altre gare, settimo posto finale della staffetta 4x400 metri mista, con Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Brayan Lopez e Alice Mangione (3:16.45). Oro alla Repubblica Dominicana, che supera Olanda e Stati Uniti. Proprio nella squadra americana, la leggenda Allyson Felix in seconda frazione ha vinto la sua 19/a e ultima medaglia ai campionati del Mondo. Per la 36enne campionessa americana il terzo bronzo in 10 edizioni ai campionati del Mondo estende il record che di medaglie già deteneva. Aggiungendo le 11 medaglie alle Olimpiadi, Felix vanta ben 30 podi nei due più grandi eventi dell'atletica, un record per qualsiasi americano.