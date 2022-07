Mondiali di atletica, è la notte di Tamberi: attesa per la finale

Nella prossima notte italiana, l’attesa è tutta per la finale del salto in alto con il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Nella quarta giornata dei Mondiali di Eugene tornerà in scena l’azzurro oro alle olimpiadi di Tokyo che ha superato la qualificazione con 2.28 alla terza prova.

Sarà in pedana alle 17.45 dell’Oregon, quando in Italia saranno le 2.45, alla ricerca di una medaglia mondiale nella finale che lo vedrà competere con altri dodici saltatori, tra cui il qatarino Mutaz Barshim con cui ha condiviso l’oro olimpico e il coreano campione del mondo indoor Woo Sanghyeok.

Questa la progressione prevista: 2,19, 2,24, 2,27, 2,30, 2,33, 2,35.

Non sarà l’unico italiano impegnato in una finale. Nella notte sarà la volta anche di Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi alle 4.20 italiane, avanti in batteria con il quattordicesimo tempo (8:21.04).

Scenderanno in pista per il primo round della staffetta 4x100 i campioni olimpici Filippo Tortu e Fausto Desalu, in pista nelle batterie dei 200 metri dalle 2.05: Desalu sarà nella quarta batteria, in quarta corsia, con l’argento olimpico Kenny Bednarek (Usa) in seconda, mentre Tortu incontrerà nella sesta batteria (quinta corsia) il campione olimpico Andre De Grasse (Canada, in seconda). Accedono alla semifinale i primi tre, più tre tempi di recupero.

Primo turno anche per Dalia Kaddari nei 200 al femminile. Pass per le prime tre più sei tempi.

Comincia infine anche il Mondiale di Daisy Osakue, nel turno di qualificazione del disco alle 2.10: per la promozione diretta serve 64,00, altrimenti bisogna rimanere tra le prime dodici.