Mondiali di atletica: è l'etiope Gotytom Gebreslase la regina della maratona femminile

Per capire chi la spunta, però, bisogna aspettare il 41esimo chilometro , quando Gebreslase parte e Korir non ha le forze per starle dietro.

In testa rimangono solo Korir e Gebreslase : al 30esimo chilometro è ormai chiaro che per la medaglia d’oro è gara a due.

Tra queste anche la campionessa del mondo in carica Ruth Chepngetich, costretta però a fermarsi dopo un’ora di gara e 18 km percorsi per problemi intestinali.

Ha tagliato il traguardo quando il cronometro segnava 2h18’11” . L’etiope Gotytom Gebreslase ha vinto con questo tempo firmando il personale, ma soprattutto il record dei campionati, la maratona femminile ai Mondiali di atletica leggera in corso a Eugene, in Oregon.

La vittoria è tutta dell’etiope, che taglia il traguardo, solleva le braccia al cielo e bacia l’asfalto. E Korir deve accontentarsi di un argento, a 9” dalla nuova campionessa del mondo.

Terza con oltre 2 minuti di distacco da Gebreslase l’israeliana Lonah Chemtai Salpeter, che era riuscita a superare la Yeshaneh, staccatasi dal gruppo di testa.

Sono tre le atlete di casa tra le prime dieci in quella che è stata un’ottima prova di squadra: Sara Hall (quinta), Emma Bates (settima) e Keira D’Amato (ottava).

Assenti le azzurre per scelta federale in vista degli Europei al via il 15 agosto prossimo a Monaco di Baviera, in Germania.