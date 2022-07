Mondiali di atletica: i 100 metri a Kerley in 9"86, tripletta Usa. Donne: Dosso in semifinale

E anche la seconda giornata dei Mondiali di atletica di Eugene è finita. Si riparte alle 15.15 con la maratona maschile.

Fred Kerley d'oro, ed è tripletta Usa nei 100 orfani di Jacobs. Dietro Kerley, Bracy in 9"88, bronzo a Bromell in 9"88. Solo quarto il giamaicano Seville in 9"97, quindi il sudafricano Simbine in 10"00.

Il cinese Wang si porta a casa il titolo mondiale nel salto in lungo con l'8.36 fatto all'ultimo tentativo. Argento al greco Tentoglou con 8.32, bronzo allo svizzero Ehammer con 8.16.

Podio del lancio del peso donne: oro all'americana Chase Ealey con 20.49, argento alla cinese Gong con 20.39, bronzo all'olandese Schilder con 19.77.

Un peccato mortale per Gaia Sabbatini. Grande prova nella sua semifinale dei 1500. Poi però, nel tentativo di attaccare all'interno, ha spintonato l'ugandese Nanyondo, che è caduta in uscita di curva. L'azzurra ha chiuso sesta e non ha il tempo per essere ripescata. Ma probabilmente sarà squalificata.