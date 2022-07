Mondiali di Atletica, Massimo Stano trionfa nella 35 km

Un altro capolavoro di Massimo Stano. Il campione olimpico di Tokyo trionfa nella 35 km di marcia Mondiali di Atletica di Eugene.

Una gara perfetta: con sapiente gestione lungo un tragitto lungo e con il caldo che via via si è fatto più impegnativo. Poi, come sua tradizione, l'allungo negli ultimi km. E, infine, l'allungo nell'ultimo km.

Ma nonostante la fatica, riesce a deviare di qualche centimetro per raccogliere dal pubblico una bandiera dell'Italia per portarla con sé al traguardo.

Massimo Stano ha chiuso in 2 ore 23 minuti e 14 secondi. Sull'arrivo il dito in bocca come dedica per la figlia.