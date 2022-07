Tommaso Marini è in finale per l'oro nel fioretto maschile ai Mondiali del Cairo. L'azzurro in semifinale ha battuto il campione olimpionico Ka Long Cheung con il punteggio di 15-12.

È la terza medaglia che gli azzurri si assicurano ai mondiali, dopo il bronzo nella spada di Rossella Fiamingo e l'argento nel fioretto di Arianna Errigo.