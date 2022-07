Mondiali di scherma, Italia oro nel fioretto femminile a squadre

Il fioretto femminile italiano torna sul tetto del mondo. Dopo cinque anni Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono laureate campionesse iridate ai Campionati del Mondo Cairo 2022 al termine di una giornata che le ha viste dominare ogni assalto. E' il primo oro per l'Italia nella rassegna.

In finale il quartetto del ct Stefano Cerioni ha superato 45-27 gli Stati Uniti. Le fiorettiste azzurre, dopo aver saltato in quanto testa di serie numero 1 del tabellone il turno da 32, ieri hanno conquistato il pass per i quarti grazie alla vittoria per 45-19 sull'Austria. Oggi hanno subito guadagnato il passaggio in semifinale battendo la Polonia 45-26 e poi hanno avuto la meglio sul Giappone 45-37 grazie a una Arianna Errigo in grande spolvero.

Le azzurre, che non scendono dal podio iridato dal 2009, erano reduci dai due argenti di Wuxi 2018 e Budapest 2019. La medaglia di bronzo è conquistata dal Giappone, vittorioso sull'Ungheria 45-30.

Quella del fioretto è la prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di scherma di quest'anno. Finora aveva conquistato tre argenti e due bronzi: Arianna Errigo argento nel fioretto, Tommaso Marini argento nel fioretto, argento nella spada femminile a squadre, Rossella Fiamingo bronzo nella spada, bronzo nella sciabola maschile a squadre.