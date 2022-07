Morto Peter Brook leggenda del teatro, aveva 97 anni

Peter Brook, regista e sceneggiatore britannico, è morto ieri all'età di 97 anni a Parigi. A dare notizia della scomparsa del leggendario drammaturgo fonti a lui vicine riprese dal quotidiano Le Monde.

Brook abitava in Francia dal 1974, dove aveva preso la direzione artistica del Bouffes du Nord, celebre teatro vicino alla Gare du Nord di Parigi, dove aveva reinventato l'arte della messa in scena favorendo forme pulite al posto dei decori tradizionali. Era la fine degli anni '60, dopo decine di successi, tra cui numerose opere di Shakespeare, e dopo aver diretto il più grande, da Laurence Olivier a Orson Welles, che decide di stabilirsi in Francia dove inizia il suo periodo sperimentale segnato dalla teoria dello "spazio vuoto".

È anche in questo paese che monta pezzi monumentali nutriti di esotismo e con attori di culture diverse. Il suo pezzo più noto è "The Mahabharata", un poema epico di nove ore sulla mitologia indù (1985), adattata al cinema nel 1989. Negli anni '90, quando trionfa nel Regno Unito con "Oh les beaux jours" di Samuel Beckett, i critici lo salutano come "il miglior regista che Londra non ha". Dopo un'avventura di oltre 35 anni alle Bouffes du Nord, Peter Brook lascia la gestione del teatro nel 2010, all'età di 85 anni, pur continuando a dirigere la scena, fino a poco tempo fa.