400 euro di multa ai tir fermi con condizionatore acceso. Protesta conducenti: "Cabine a 50 gradi"

“L'ultimo caso -racconta Franchini- è avvenuto a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). Nello specifico l'autotrasportatore era da ore in attesa nel piazzale antistante a un' azienda e l'accensione del motore era legata solamente alla necessità di far funzionare il condizionatore per cercare di resistere al caldo torrido di questi giorni, in attesa del carico”.

Per Franchini, "in questi giorni, col condizionatore spento, le cabine dei mezzi posti al sole arrivano a temperature prossime ai 50 gradi, una situazione invivibile che mette letteralmente a rischio la vita dei conducenti, sia nel momento del riposo sia in quello della attesa per il carico". "A fronte della mancanza di buon senso da parte di agenti, in particolare della polizia locale - conclude -, che continuano a sanzionare comportamenti dettati semplicemente dalla sopravvivenza, ci rivolgiamo dunque al ministero dell'Interno affinché venga considerata la peculiarità degli autisti dei mezzi pesanti. La tutela dell'ambiente è certamente importante e in generale i mezzi fermi devono restare spenti, ma qui parliamo di una esigenza essenziale per gli autotrasportatori. Consumare gasolio per sopravvivere al caldo non è un capriccio ed essere multati per questo è una assurdità".

Motore acceso veicolo fermo, quando è vietato

L’infrazione del motore acceso con l’auto in sosta è contemplata dal Codice della Strada (articolo 157 comma 7-bis) e prevede una multa che va dai 216 ai 432 euro. Il Codice della Strada afferma infatti il «divieto di tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo allo scopo di mantenere l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo». Con le parole “impianto di condizionamento” il Codice indica quell’apparato dell’auto che permette di riscaldare l’abitacolo d’inverno, o raffreddarlo d’estate.