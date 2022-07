Muore a 103 anni James Lovelock, il padre della teoria su "Gaia"

Nel giorno del suo 103esimo compleanno, si è spento James Lovelock, lo scienziato inglese noto per aver elaborato l'ipotesi "Gaia", secondo la quale gli organismi viventi sulla Terra interagiscono con le componenti inorganiche circostanti per formare un complesso sistema sinergico e autoregolante che aiuta a mantenere e perpetuare le condizioni per la vita sul pianeta.

L'ipotesi Gaia è stata formulata per la prima volta nel 1979 in "Gaia. A New Look at Life on Earth" e il nome si rifà alla dea primordiale che personificava la Terra nella mitologia greca, dato che, semplificando, tale ipotesi considera la Terra come se fosse un super-organismo.

Tra gli argomenti sui quali si basa l'ipotesi c'è l'idea che la biosfera e l'evoluzione degli organismi influenzino la stabilità della temperatura globale, la salinità dell'acqua del mare, i livelli di ossigeno atmosferico, il mantenimento di un'idrosfera di acqua liquida e altre variabili ambientali che influenzano l'abitabilità della Terra.

L'ipotesi Gaia è stata sin da subito criticata per essere teleologica, ovvero creata secondo una logica finalistica e contro i principi della selezione naturale e non in linea con la scienza che invece investiga leggi e fenomeni naturali secondo una visione meccanicistica di causa-effetto. E anche se, nel tempo, gli studi abbiano allineato l'ipotesi Gaia con idee provenienti da campi come la scienza del sistema Terra, la biogeochimica e l'ecologia dei sistemi, l'ipotesi di James Lovelock continua a ricevere critiche e alcuni scienziati la considerano non allineata con le evidenze sperimentali.

Considerato uno degli scienziati più influenti del nostro tempo, nel 2006, James Lovelock, anche per il suo lavoro sull'ipotesi Gaia, ha ricevuto dalla Geological Society of London la medaglia Wollaston: la più alta distinzione conferita annualmente dalla società.

Lo scienziato, tra i più autorevoli del Regno Unito, era in buona salute fino a sei mesi fa, quando ha avuto una brutta caduta e la famiglia ha fatto sapere che il decesso è avvenuto per complicanze legate a questo evento, ma che fino al giorno prima era in grado di camminare lungo la costa vicino alla sua casa nel Dorset e di rilasciarere interviste.